Lotteria Italia: Amadeus svela i biglietti vincenti durante I Soliti Ignoti, la lista

Nel corso della puntata de "I Soliti Ignoti" in onda nella serata di ieri, Amadeus ha annunciato la lista dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. L'estrazione dei fortunati biglietti è avvenuta nella giornata di ieri, dopo una vendita di oltre 6 milioni di tagliati (6.359.771 per la precisione), il 39% in più rispetto al 2021.

Di seguito riportiamo i biglietti che hanno ottenuto i primi cinque premi:

Premio da 5 milioni di Euro : categoria 1 serie T biglietto 018060 venduto a Roma;

: categoria 1 serie T biglietto 018060 venduto a Roma; Premio da 2,5 milioni di Euro : categoria 1 Serie P biglietto 297147 venduto a Formigine (Mo);

: categoria 1 Serie P biglietto 297147 venduto a Formigine (Mo); Premio da 2 milioni di Euro : categoria 1 serie E biglietto 263508 venduto a Magliano Sabina (Ri);

: categoria 1 serie E biglietto 263508 venduto a Magliano Sabina (Ri); Premio da 1,5 milioni di Euro : categoria 1 serie N biglietto 330633 venduto a Roma;

: categoria 1 serie N biglietto 330633 venduto a Roma; Premio da 1 milione di Euro: categoria 1 serie D biglietto 137599 venduto a Trapani.

La lista completa dei biglietti vincenti può essere consultata direttamente attraverso il sito della Lotteria Italia, dove è stato predisposto un apposito file PDF contenente tutte le informazioni.

L'Agenzia delle Dogane ha anche spiegato che la Lazio è la regione in cui è sono state registrate più vendite (1.178.820 tagliandi), seguita dalla Lombardia (1.054.820 tagliandi) e Campania (608.460 biglietti).

I fortunati vincitori avranno 180 giorni di tempo per effettuare la riscossione.