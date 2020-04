Louie C.K. è tornato: il nuovo show comico divide il pubblico dopo le accuse di molestie

Vi ricordate di Louie C.K.? Il comico, protagonista di innumerevoli spettacoli che hanno fatto morire da ridere tutto il mondo, era stato accusato di molestie da alcune sue colleghe e lui stesso aveva ammesso di essere colpevole, tanto che Netflix ha deciso di licenziarlo, così come molte altre aziende per le quali lavorava. Bene, è tornato.

Sull' onda dello scandalo Weinstein, anche la sua carriera era stata messa in pausa, anche se non sembrano esserci state conseguenze legali per il momento. Le donne lo accusavano di essersi masturbato in loro presenza senza il loro esplicito consenso.

Louis aveva iniziato a ripresentarsi al pubblico attraverso sporadici show a partire dalla fine del 2018, esibendosi a sorpresa anche a Milano. Ora però sembra essere tornato in pompa magna, con uno speciale pubblicato sul proprio sito internet, già utilizzato in passato per vendere i video degli spettacoli e la serie tv Horace and Pete. Il nuovo show, dal costo di 7,99 dollari e intitolato Sincerely Louis C.K., non ha però fatto piacere ad una parte di pubblico, non ancora disposta a perdonare il comico per il suo comportamento.

Per questo ha voluto allegare un post in cui dichiara che, in tempi difficili, alcune persone hanno bisogno di ridere, mentre altre vogliono rispettare il dolore ed evitare il divertimento. Sebbene non abbia una preferenza tra questi due gruppi, afferma che l'obiettivo del nuovo spettacolo è quello di allietare chi ne ha bisogno.

In molti hanno comunque riversato sui social la loro rabbia, come è possibile vedere dai post più in basso, affermando che Louis C.K. rimane un aggressore sessuale e per questo non dovrebbe essergli concesso di tornare in pista, e per questo esortano gli altri a non finanziare il suo nuovo special. Altri utenti hanno invece accolto con grande gioia la notizia del suo ritorno.

Non è chiaro se continuerà a pubblicare nuovi contenuti sul sito, e in molti si chiedono anche se vedremo mai la pubblicazione di I love you daddy, film che non è stato distribuito a causa dello scandalo.