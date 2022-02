Louis C.K., dopo lo scandalo il comico torna in Italia: ecco quando

Louis C.K. sta per tornare in Italia con la sua dissacrante comicità a 2 anni di distanza esatti dal suo ultimo spettacolo tenutosi nel Belpaese intitolato Sincerely Louis C.K. L'attore divenuto celebre principalmente per la serie televisiva Louie, sbarcherà a Milano e Roma.

Come potete vedere voi stessi dalla locandina riportata in calce alla notizia, lo stand-up comedian sarà nel capoluogo lombardo il prossimo 29 maggio presso il Teatro degli Arcimboldi, per poi spostarsi nella Capitale il successivo 1 giugno dove si esibirà al Teatro Olimpico.

Negli anni scorsi Louis C.K. è stato travolto da un incredibile scandalo che lo ha portato ad allontanarsi dalle scene per un po', attraverso le pagine del New York Times infatti, 5 donne lo hanno accusato pubblicamente di essersi masturbato in loro presenza e questo. Il comico non ha mai negato l'accaduto e fino al 2019 è stato praticamente allontanato da tutti gli ambienti dello spettacolo. Addiruttura Netflix ha reciso il contratto con la star, cancellando di fatto l'uscita di uno speciale da lui realizzate proprio per le pesanti accuse di molestie.

Louis C.K. è stato pesantemente preso di mira dal movimento Me Too, nato proprio in quegli anni in difesa dei diritti delle donne spesso vittime di violenza e prevaricazione. Dopo quegli anni decisamente bui, le cose sembrano finalmente essersi sistemate per l'attore.