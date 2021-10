Lourdes Leon, la figlia di Madonna, insultata per i peli sotto le ascelle: la risposta

Brutta sventura per Lourdes Leon, la figlia di Madonna, che sui social network è stata presa di mira dagli hater dopo che è apparsa al Met Gala con i peli sotto le ascelle. La modelle 24enne però non si è persa d'animo ed ha risposto alle critiche per le rime, facendo diventare la risposta virale.

In un post, che la vede proprio sulla passerella del Met Gala, Lourdes Leon mette in mostra l'oggetto delle critiche condito da una didascalia esemplare: "normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!".

Immediata è arrivata la risposta dei fan, con uno dei suoi follower che ha lodato la sua iniziativa. "Quando le donne forti come te prendono l'iniziativa, ispirano tante altre persone a seguirle. Per favore continua! Sei la regina, ed anche bella" scrive un utente, a cui ne fa eco un altro con un commento esplicativo: "buon per te, ci sono molte persone ignoranti senza senso del decoro e delle buone maniere".

Insomma, dopo essere stata presa di mira negli scorsi giorni la figlia della Regina del Pop sembra essersi presa la scena. Di recente Madonna ha anche svelato di aver rifiutato un ruolo in Matrix ma, soprattutto, ha confidato di essersi pentita di aver rifiutato il ruolo di Catwoman.