Love and Death, un'altra star Marvel nel cast della serie con Elizabeth Olsen

La nuova serie tv di HBO Max Love and Death sta mettendo su un cast davvero niente male, e adesso aggiungerà al suo mix anche un'altra attrice proveniente dalla scuderia Marvel.

L'interprete di Jessica Jones Krysten Ritter è la new entry nel cast di Love and Death.

L'attrice della serie Netflix prodotta da Marvel Television si unirà infatti alla protagonista di WandaVision Elizabeth Olsen, all'attore di Breaking Bad Jesse Plemons (e anche qui avremo una reunion con Ritter dai tempi della serie AMC), l'attore di Treadstone Patrick Fugit e la star di American Horror Story Lily Rabe nella miniserie true crime sull'omicidio di Betty Gore, avvenuto nel 1980 per mano di Candy Montgomery.

Ispirato al libro "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" e alla raccolta di articoli del Texas Monthly “Love & Death In Silicon Prairie Part I & II", Love and Death vedrà Olsen e Fugit nei panni di Candy e Pat Montgomery, e Rabe e Plemons in quelli di Betty e Allan Gore.

Ritter dovrebbe invece interpretare il personaggio di Sherry Cleckler, l'amica più intima di Candy.

Love and Death è una produzione Lionsgate Television, e tra i produttori della serie troviamo David E. Kelley (Big Little Lies, Nine Perfect Strangers) e l'attrice Nicole Kidman.