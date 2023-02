Love and Death: Elizabeth Olsen magnetica e straordinaria nel trailer della serie HBO Max

HBO Max ha diffuso in streaming il trailer di Love and Death, nuova serie limitata che vede protagonista un'intensa Elizabeth Olsen di ritorno sul piccolo schermo dopo il successo di WandaVision per Disney+. L'attrice è affiancata nel cast da Jesse Plemons, candidato agli Oscar per Il potere del cane, e lo show farà il suo debutto ad aprile.

Accanto alla Olsen e a Plemons in Love and Death recitano Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey e un'altra star Marvel, ovvero l'interprete di Jessica Jones, Krysten Ritter. La serie limitata è prodotta da Lionsgate Television, con produttori esecutivi David E. Kelley, Nicole Kidman, Scott Brown e Megan Creydt del Texas Monthly, Matthew Tinker, Michael Klick e Helen Verno.

Love and Death si basa sulla storia vera della casalinga texana Candy Montgomery (interpretata dalla Olsen), che nel 1980 uccise con un'ascia la sua amica della chiesa, Betty Gore. La serie è ispirata al libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, oltre che a una serie di articoli del Texas Monthly. Si tratta del secondo adattamento televisivo in pochi mesi della storia della Montgomery, dopo la miniserie di Hulu Candy con protagonista Jessica Biel.

"Questa è una storia avvincente sulle frustrazioni e i desideri di due donne in una piccola città che culmina in un terribile atto di violenza", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, quando la serie è stata annunciata. "Siamo entusiasti di collaborare con David, Lesli, Nicole e Per e incredibilmente fortunati di avere Elizabeth al centro della nostra storia per far emergere tutti gli strati di Candy che rendono questa vicenda così indimenticabile".

"Non possiamo immaginare un'artista più perfetta di Elizabeth Olsen per interpretare il ruolo principale di Candy", ha dichiarato Kevin Beggs, presidente del Lionsgate Television Group. "Il suo talento, il suo carisma e la sua energia possono stregare il pubblico come nessun altro. Siamo orgogliosi di collaborare con un team creativo di livello mondiale come Lesli, David e Nicole a questa serie emozionante e intrigante e di portare un'altra entusiasmante proprietà premium ai nostri partner di HBO Max".

Mentre non è chiaro se la Olsen tornerà a interpretare Wanda Maximoff, Love and Death debutterà su HBO Max il 27 aprile 2023.