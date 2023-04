Love and Death, HBO pubblica il trailer sul podcast ufficiale della serie

Dopo il nuovo trailer di Love & Death, HBO ha pubblicato una seconda clip incentrata sul podcast ufficiale della serie diretta da Lesli Linka Glatter, scritta da David E. Kelley e interpretata dalla celebre attrice Elizabeth Olsen.

Così figura nella descrizione del video: "Il podcast ufficiale di Love & Death, condotto da Nancy Miller (conosciuta per i podcast I'll Be Gone in the Dark di HBO e The Staircase di HBO Max) per la nuova serie Max Original Limited Love & Death. Episodio dopo episodio, la serie approfonsice l'attesissimo dramma poliziesco. In ogni puntata, Miller intervista il cast e i creatori per svelare come la storia vera sia riuscita a prendere vita sullo schermo. La prima parte del podcast sarà disponibile il 27 aprile, dopo che Love & Death avrà già debuttato su HBO Max".

Ad aggiungere nuovi dettagli è Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali HBO. "Si tratta di una storia avvincente riguardo le frustrazioni" ha dichiarato, "i desideri delle donne di una piccola cittadina che culminano in un terribile atto di violenza. Siamo davvero entusiasti di collaborare con David Lesli, Nicole e Per, così come di avere Elizabeth al centro della nostra storia per fare emergere tutte le stratificazioni di Candy, così essenziali per rendere la trama indimenticabile". Da parte sua, questo è stato il commento di Kevin Behhs, presidente della Lionsgate Television Group: "Non possiamo immaginare un artista più perfetto per interpretare Candy, se non Elizabeth Olsen. Il suo talento, il suo carisma e la sua energia riescono letteralmente ad ammaliare il pubblico".

La serie TV debutterà su HBO Max il 27 aprile 2023.