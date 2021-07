Love and Death, una star di American Horror Story nella serie con Elizabeth Olsen

Un nuovo volto femminile è entrato ufficialmente nel cast della miniserie HBO Max, Love and Death, che vede protagonista la star Marvel Elizabeth Olsen. Lo show è prodotto da Lionsgate Television e dal duo composto da David E. Kelley e Nicole Kidman, che insieme hanno prodotto di recente anche l'acclamata serie The Undoing.

La star scelta per un ruolo in Love and Death è Lily Rabe, nota per la sua partecipazione allo show di Ryan Murphy, American Horror Story.

Love and Death racconta la vera storia dell'omicidio di Betty Gore da parte della casalinga texana Candy Montgomery nel 1980.



Rabe interpreterà proprio la vittima, Betty Gore, al fianco di Elizabeth Olsen che si cimenterà nei panni dell'assassina, Candy Montgomery.

Lily Rabe ha già lavorato con David E. Kelley e Nicole Kidman proprio nella serie The Undoing. Love and Death è ispirata al libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e ad una raccolta di articoli del Texas Monthly.

Nel cast di Love and Death anche Jesse Plemons, uno degli attori maggiormente richiesti al cinema e in tv.

La trama ruota attorno a due coppie: Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) e Pat Montgomery (Patrick Fugit) e Betty Gore (Lily Rabe) e Allan Gore (Jesse Plemons).



David E. Kelley è produttore di The Undoing e lavora al progetto in qualità di produttore esecutivo con la sua David E. Kelley Productions.