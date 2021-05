Love and Death, una star di Breaking Bad con Elizabeth Olsen nel cast della serie HBO Max

Elizabeth Olsen è stata recentemente scelta per interpretare la killer Candy Montgomery in Love and Death, nuova serie TV in sviluppo presso HBO Max, e ora lo show ha accolto un altro protagonista.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la piattaforma streaming ha ingaggiato Jesse Plemons per vestire i panni di Allan Gore, personaggio la cui relazione amorosa con Candy Montgomery ha spinto quest'ultima a uccidere la sua amica Betty Gore, moglie di Allan.

Apparso di recente nel film candidato all'Oscar Judas and the Black Messiah, Plemons è noto ai più per aver interpretato Todd Alquist nell'acclamata serie Breaking Bad. Prossimamente l'attore potrà essere visto nella pellicola Disney Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt, nell'horror Antlers prodotto da Guillermo del Toro e nell'atteso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Love and Death si ispira al libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e ad una raccolta di articoli del Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II). Nicole Kidman sarà la produttrice esecutiva della serie, mentre Lesli Linka Glatter sarà la regista. Proprio quest'ultima è reduce da molte produzioni di grande successo tra cui annoveriamo Mad Men, The Walking Dead, West Wing e Pretty Little Liars.