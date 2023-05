Love and Death: la vera storia dietro la miniserie HBO con Elizabeth Olsen

Come molti true crime degli ultimi tempi, anche Love and Death, miniserie che ha debuttato la scorsa settimana su HBO Max, trae ispirazione da eventi realmente accaduti. Nello show Elizabeth Olsen interpreta Candy Montgomery, che all'inizio degli anni '80 fu responsabile dell'omicidio della moglie del suo amante, qui ritratto da Jesse Plemons.

Ripercorriamo quindi la vera storia dietro lo show HBO Max.

Il 1980 fu caratterizzato da una serie di eventi raccapriccianti che sconvolsero la piccola comunità metodista di Lucas, in Texas. Tutto ebbe inizio nel 1978 da un semplice caso di noia coniugale. Candace "Candy" Montgomery stava vivendo un momento di stallo nel suo matrimonio con Pat Montgomery, in quanto si trovavano in una casa confortevole, ma Candy non era esattamente soddisfatta. Con il desiderio di avere più passione nella sua vita, soprattutto in termini sessuali, Candy ha colto al volo l'occasione di fare i fuochi d'artificio che desiderava. Un semplice incontro con l'amico di famiglia Allan Gore ha portato a una relazione extraconiugale. Dopo poco meno di un anno di incontri di routine, i due posero fine alla loro relazione.

La mattina del 13 giugno 1980 iniziò come un giorno qualunque. Allan Gore si preparava per un viaggio di lavoro, lasciando a casa la moglie Betty Gore e la loro bambina. Betty aveva lottato con la sua salute mentale ed era soggetta ad attacchi di panico e ansia generale quando Allan partiva per i suoi viaggi. Per questo motivo, il fatto di passare un giorno senza avere sue notizie cominciò a preoccuparlo, tanto che chiamò spesso vicini e amici per controllare la moglie e la figlia. Tra queste c'è anche una telefonata alla residenza dei Montgomery per controllare Alisa Gore, 7 anni, a cui Candy stava facendo da babysitter.

Candy rassicurò Allan che Betty stava benissimo quella mattina, ma le preoccupazioni di Allan si sono intensificate al punto che ha chiesto ai vicini di entrare in casa per controllare di persona. È lì che hanno trovato il corpo di Betty Gore, coperto di sangue e orrendamente sfigurato.

Sebbene a un occhio inesperto poteva sembrare che Betty fosse stata colpita da un proiettile, le successive indagini della polizia rivelarono facilmente la verità. Nascosta dietro il congelatore macchiato di sangue c'era un'ascia proveniente dal garage. C'era anche una recensione di Shining di Stephen King ricavata da un giornale, nessun segno di effrazione, una traccia di impronte insanguinate e un'impronta chiara sulla maniglia del freezer.

Non ci volle molto perché la verità sulla relazione tra Allan Gore e Candy Montgomery venisse alla luce e Candy diventasse la principale sospettata. Fu arrestata quasi due settimane dopo l'omicidio e continuò a sostenere di aver agito per legittima difesa. Il processo del 1980 fu estremamente caotico, ma la giuria credette alla sua testimonianza e Candy Montgomery si aggiunse alla lista delle assoluzioni più controverse della storia.

Le prime tre puntate della miniserie hanno debuttato il 27 aprile scorso, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Love and Death.

Per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita, ma lo show dovrebbe arrivare su Sky e in streaming su Now prossimamente.