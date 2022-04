Love, Death & Robots 3, il primo trailer della nuova stagione: ecco quando uscirà!

Con la pubblicazione del primo trailer della stagione 3 di Love, Death & Robots, è stata ufficializzata la data d'uscita nel nuovo ciclo di episodi animati. Tim e Jennifer Miller con Joshua Donen e David Fincher hanno collaborato per produrre una serie animata antologica con 18 diverse storie incentrate su amore, morte o robot.

Il primo volume è stato un incredibile successo che ha generato un quasi immediato secondo volume pubblicato la scorsa primavera. Ora i fan sono in attesa della terza stagione che sarà disponibile su Netflix dal prossimo 20 maggio. Love, Death & Robots è stata rinnovata per la stagione 3 esattamente un anno fa.



Purtroppo, nonostante il trailer e la data d'uscita ufficiale della nuova stagione, è ancora ignota la trama dei nuovi corti che comporranno il terzo volume dello show animato.

I fan devono ancora scoprire quali registi e creatori si sono occupati dei corti, che tipo di stili d'animazione saranno utilizzati e da quanti episodi sarà composta la nuova stagione.



Le presentazioni singole di ogni cortometraggio avevano entusiasmato gli spettatori per le prime due stagioni e lo stesso iter verrà usato anche per questa terza stagione dello show.

In attesa di scoprire qualcosa in più potete comunque godervi il primo trailer della serie animata.



Sul nostro sito è disponibile la recensione di Love, Death & Robots 2, la seconda stagione della serie disponibile su Netflix.