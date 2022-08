Love, Death & Robots 4: quando esce e di cosa parleranno i nuovi episodi?

Poco dopo l'uscita su Netflix della terza stagione, che ha riportato Love, Death & Robots sulla cresta dell'onda come una delle serie antologiche animate più amate del piccolo schermo, una quarta stagione è stata annunciata. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi in arrivo, dalla data d'uscita alle trame.

Non è un’esagerazione affermare che la serie creata dalle menti geniali di Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (Fight Club) sia uno degli esperimenti più interessanti e potenzialmente rivoluzionari della serialità. Non solo sperimentando dal punto di vista antologico, sempre più in crescita sul piccolo schermo, ma soprattutto su un’animazione cinematica e non, capace di regalare storie dall’altro mondo senza mai annoiare. La terza stagione ha riportato gli ascolti al livello del primo debutto e ora non vediamo l’ora di trovare conferma, da parte di Miller e Fincher, su quali storie intendano investire, fra vecchie e nuove.

Nonostante le trame non siano state annunciate, viste le sole due settimane dalla luce verde Netflix per il rinnovo di Love Death & Robots 4, i creatori hanno spesso ribadito l’intenzione di portare avanti le storie e gli stili animati più fortunati. A creare sequel di stagione in stagione: se l’artista di Zima Blue ha infatti creato una storia inedita per la seconda stagione, nella terza abbiamo assistito a una seconda versione anime di un nuovo Squadrone della Morte. Ma soprattutto a un vero e proprio episodio sequel di Tre Robot.

Se queste storie hanno fatto il suo corso, Miller e Fincher hanno espresso l’intenzione di creare nuovi sequel a partire dagli episodi più fortunati delle seconde stagioni – Jibaro potrebbe costituire sicuramente un ottimo punto di partenza, anche solo dal punto di vista dello stile animato, ma anche un nuovo episodio diretto da David Fincher dopo Un brutto viaggio – al fianco delle nuove, numerosissime proposte che stanno selezionando proprio in queste settimane, all’indomani del rinnovo. Per quanto riguarda la data d’uscita, molto dipenderà dal numero di episodi.

La prima stagione ne contava 18, ma la seconda e la terza si aggiravano sulla metà (rispettivamente 8 e 9 episodi), il che potrebbe essere diventato il format ricorrente. Se la prima uscì nel marzo 2019 e la seconda nel maggio 2021, richiedendo una finestra più prolungata per decidere del rinnovo, la terza è arrivata a maggio 2022, solo un anno dopo rispetto alla precedente. L’ipotesi più probabile sarebbe quindi vedere la quarta già pronta per la stessa finestra del 2023. Noi non vediamo l’ora, e voi? Nel frattempo trovate qui la nostra recensione di Love Death & Robots 3.