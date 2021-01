Love, Death & Robots: Continuano i lavori sulla seconda stagione della serie Netflix

Sono passati pochi mesi dal rinnovo di Love, Death & Robots per una seconda stagione, scopriamo quindi qualche novità in più riguardo l'interessante serie antologica prodotta da Netflix che ha riscosso un discreto successo.

La prima stagione di Love, Death & Robots ci ha mostrato 18 storie diverse, divise in altrettante puntate, curate da alcuni degli artisti digitali più famosi. Il successo dello show ha spinto il colosso dello streaming a rinnovarlo per una seconda stagione, che ci mostrerà altre storie autoconclusive accumunate dai tre temi presenti nel titolo. L'artista Rick Rische ha quindi condiviso sul suo profilo di Facebook un aggiornamento sui suoi impegni attuali, ecco il commento che potete trovare in calce alla notizia: "In mezzo a tutti questi disordini nel mondo, su cosa sto lavorando? Questo. Seconda stagione".

Il poster che accompagna il post si riferisce alla prima stagione, disponibile su Netflix a partire dal 15 marzo 2019, ma in molti credono che anche la seconda parte potrebbe fare il suo debutto in quella data. Non resta quindi che aspettare un annuncio ufficiale, o un trailer che riveli quali saranno le trame delle prossime puntate della serie. Nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Love, Death & Robots.