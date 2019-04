Love Death & Robots: parla il regista del corto animato 'Zima Blue'

Il mese scorso Netflix ha pubblicato uno dei progetti più peculiari del proprio catalogo: Love Death & Robots, prodotta da David Fincher e Tim Miller, è una serie composta da 18 corti animati uniti da un filo comune ma molto differenti tra loro, anche sul fronte dell'animazione.

Tra i corti che più hanno colpito gli spettatori troviamo sicuramente l'ispiratissimo Zima Blue diretto da Robert Valley, episodio che fonde tematiche come arte, autorialità ed esistenza attraverso uno stile visivo molto particolare.

Intervistato da Collider, il regista nominato all'Oscar per il corto animato Per Cider and Ciagarettes ha raccontato qualche aneddoto sulla sua nuova creazione insieme a Cara Speller, produttrice esecutiva della Passion Animation Studios.

"E' stato interessante vedere ciò che la gente tirava fuori da questa storia" ha dichiarato Valley. "Ho letto di tutto sul suo significato, uno in particolare era convinto che parlasse della terra piatta. Ma terrò per me quello che penso sul significato di questa storia."

Valley in passato ha lavorato anche con i Gorillaz, i cui videoclip non hanno certo bisogno di presentazioni, e parlando del design del personaggio principale ha aggiunto: "Inizialmente ho fatto quello che faccio di solito e ho disegnato uno Zima altissimo e con mani molto grandi, pensando che fosse perfettamente normale. Pian piano abbiamo operato dei cambiamenti al design non troppo evidenti e abbiamo normalizzato le sue proporzioni. La mia idea per Zima era quella di farlo assomigliare ad un Miles Davis con il corpo di Usain Bolt...i fissi e intensi occhi di Miles Davis erano perfetti per lui."

Se avete apprezzato Zima Blue non avete da che preoccuparvi, la produttrice esecutiva Cara Speller ha confermato che la Passion Animation Studios e Valley hanno già in mente un nuovo progetto: "Stiamo sviluppando una serie di corti con Rob che vogliamo fare assolutamente - ne vedrete delle belle!"

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Love Death & Robots, attualmente disponibile su Netflix per la visione.