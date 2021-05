Love, Death & Robots, nei piani della stagione 2 c'era anche il Conan di Schwarzenegger!

Mentre Love, Death & Robots è già stata rinnovata per la stagione 3, la seconda stagione è da pochi giorni in streaming su Netflix. I cortometraggi animati della serie antologica affrontano praticamente tutte le sfumature dei generi, ma a quanto pare c'è un'idea che il creatore Tim Miller non è riuscito a portare a termine.

Si tratta di un cortometraggio su Conan il Barbaro, che avrebbe visto Arnold Schwarzenegger riprendere, anche se solo con la voce, quell'iconico ruolo.

Sembra che Miller e Schwarzenegger abbiano discusso a lungo di come portare Conan nella seconda stagione di Love Death & Robots, ed erano entrambi entusiasti dell'idea, ma il progetto non è andato in porto per questioni legate ai diritti.

"Sarebbe stato un corto di Conan. Volevo fare un corto di Conan, ma non siamo riusciti a ottenere il permesso" ha spiegato Tim Miller. "Sarebbe stato basato su Chiodi Rossi, avrebbe coinvolto Valeria, la regina dei pirati. C'erano anche dei dinosauri [...] Ma non abbiamo ottenuto il permesso."

Davvero un peccato. Chissà come sarebbe stato un episodio così in una serie del genere. Il pubblico può comunque sperare che si arrivi a una soluzione per la stagione 3, e che quello su Conan il Barbaro faccia parte della prossima tornata di episodi.

Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della stagione 2 di Love Death & Robots.