Love Death & Robots, il regista di Jibaro ci racconta la realizzazione del corto!

Il volume 3 di Love Death & Robots è approdato su Netflix a fine Maggio, e ha alzato la posta in gioco rispetto alle stagioni passate da un punto di vista tecnico. In particolare l'episodio Jibaro ha stupito di fan, che si sono posti molte domande al termine della visione. Un nuovo video bts pubblicato su Twitter prova a fare chiarezza sui dubbi.

In molti si sono chiesti se effettivamente Jibaro sia animazione o live-action, oppure se si tratti di un'ibridazione delle due tecniche. Il regista Alberto Mielgo ha spiegato che in verità si tratta semplicemente di animazione, e ci ha poi portati dietro alle quinte della creazione del corto, spiegando non solo come è stato realizzato da un punto di vista tecnico, ma anche cosa voleva portare sullo schermo da un punto di vista narrativo.

Per chi non lo ricordasse, il cortometraggio parla dell'attrazione fatale tra un cavaliere sordo e una mitologica sirena, che si uniscono in una danza letale. Il regista ha ammesso di aver voluto portare sullo schermo la "relazione più tossica che si possa mai immaginare". Mielgo spiega poi che l'animazione risulta così "ricca e reale" perché in verità è stato girato tutto con "personaggi reali", una tecnica che permette di prendere dagli attori sfumature di recitazione e meccanismi del corpo al meglio, e riportarli in modo realistico. Siete curiosi di saperne di più? Guardate il video che troverete in fondo all'articolo!