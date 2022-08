Love, Death & Robots rinnovata per la Stagione 4 su Netflix!

Se c'è una esperimento del piccolo schermo che gli spettatori continuano ad amare a distanza di tempo, pur con qualche alto e basso, è Love, Death & Robots. Ora Netflix ha appena annunciato di aver rinnovato la serie per una quarta stagione, che spazierà ulteriormente nel suo stile antologico e dalle animazioni sempre diverse.

Sembra passato un battito di ciglia da quando la terza stagione della serie creata da Tim Miller e David Fincher è sbarcata sui piccoli schermi Netflix. Ma nel giro di pochissimi mesi, la serie di corti animati ottiene già il rinnovo da parte del gigante dello streaming. Questo anche grazie al successo della stagione precedente, che ci ha regalato tantissimi nuovi corti in Love Death & Robots 3 e persino – non sembrava possibile – dei nuovi stili di animazione. Basti pensare ai best of, da Jibaro a La notte dei minimorti.

Non sappiamo ancora quante e quali meraviglie di ogni tipo, sia dal punto di vista della narrazione che da quello gustosamente stilistico, avremo modo di vedere nella prossima stagione. Per ora Netflix ufficializza solo il rinnovo, con Miller e Fincher che dovrebbero tornare a bordo e sembrano avere tutta l’intenzione di trovare stili e suggestioni sempre nuovi, ma anche di portare avanti alcune singole storie – dall’anime sullo squadrone della morte al viaggio dei Tre Robot – al passare delle stagioni.

In merito alla difficoltà nel processo di selezione, Tim Miller ha dichiarato: “Non è difficile trovarne di buoni, perché ce ne sono così tanti di buoni. È davvero difficile scegliere quali andranno effettivamente nello show. Hai registi fantastici in studio e semplicemente non ci sono abbastanza storie o slot per tutti. Questa è la parte difficile perché vuoi solo che tutti siano in grado di fare qualcosa Riceviamo sempre nuovi strumenti e vediamo persone che sono in grado di fare cose ora, da sole a casa sui loro computer, che letteralmente non esistevano fino a sei mesi fa”. Voi cosa ne pensate di tutte e tre le precedenti stagioni? Trovate qui la nostra recensione su Love Death & Robots 3.