Love, Death & Robots: la serie Neftlix già rinnovata per la stagione 3!

Proprio nelle scorse ore era stata rivelata la data di uscita della seconda stagione di Love, Death & Robots e ora, a quanto pare, ci sono altre buone notizie per i fan della pluripremiata serie Netflix. Sembra infatti che ci sarà anche una stagione 3!

Naturalmente ancora non abbiamo una data d'uscita ma sembra chiaro che la terza tranche di episodi arriverà nel 2022. A quanto pare, proprio come la seconda stagione, anche la terza potrà contare su ben 8 puntate. Insomma, nuovi eccezionali cortometraggi sono in arrivo e molti di questi apparterranno a studi di animazioni differenti.

La prima stagione di Love, Death & Robots è stata pubblicata nell'ormai lontano 2019 e i fan hanno così dovuto aspettare ben due anni prima di poter rivedere la straordinaria serie antologica creata da Tom Miller. I primi 18 cortometraggi che abbracciano vari generi tra cui fantascienza, horror e commedia, hanno ottenuto uno straordinario successo.

Sembra chiaro dal trailer della seconda stagione che le atmosfere saranno le stesse, anche se non abbiamo naturalmente alcuna informazione sulle singole trame. Possiamo notare però astronauti, cani portati a spasso da robot, altri individui molto poco mortali. Cosa vi aspettate voi da questi nuovi episodi? E sopratutto siete felici per l'arrivo di questa terza stagione? Ditecelo naturalmente nell'apposita sezione dedicata ai commenti.