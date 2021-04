Love, Death & Robots, ecco trailer e data d'uscita della seconda stagione!

Le cose belle vanno attese il giusto, anche quando quel tempo sembra prolungarsi in direzione dell'infinito: ad essere premiata è stata stavolta la pazienza dei fan di Love, Death & Robots, che ormai da due anni attendevano con ansia l'arrivo di una seconda stagione della serie antologica targata Netflix.

Pazienza premiata, dicevamo, perché finalmente all'orizzonte vediamo stagliarsi qualcosa di concreto: qualche minuto fa Netflix ha infatti pubblicato il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Love, Death & Robots, annunciando anche per il prossimo 14 maggio l'uscita di questi nuovi, attesissimi episodi.

Non solo: il trailer appena rilasciato si porta avanti con il lavoro e regala ai fan una graditissima sorpresa, annunciando la conferma dello show per una terza stagione che dovrebbe sbarcare su Netflix in un periodo non meglio precisato del 2022. Insomma, chi mai avrebbe osato desiderare tante novità in un solo giorno?

Il trailer dei nuovi episodi ci mostra sequenze almeno all'apparenza perfettamente in linea con quanto visto nella scorsa stagione, tra astronauti, cani portati a spasso da robot, individui ai limiti dell'immortalità e quant'altro, senza però anticiparci nulla riguardo le singole trame. Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Love, Death & Robots.