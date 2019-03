Love, Death & Robots, il trailer finale della serie animata di David Fincher e Tim Miller

In occasione della sua release ufficiale, Netflix ha diffuso in rete il trailer finale di Love, Death & Robots, la nuova serie animata antologica per adulti supervisionata da David Fincher e Tim Miller. Potete trovare il trailer all'interno della notizia, e vi ricordiamo che lo show è già disponibile su Netflix.

Lo show, composto da 18 corti animati, presenta delle storie adulte che spaziano ogni genere, dalla fantascienza alla commedia, fino ad arrivare al fantasy e all'horror. Ogni episodio, oltre ad essere caratterizzato da un minutaglie differente - dai 5 ai 17 minuti - mette in scena un diverso tipo di tecnologia e stile animato: tradizionale forma in 2D, CGI molto realistica, e anche un'animazione che ricorda da vicino quella vista nel recente Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Miller è tornato a lavorare con Fincher dopo aver fatto da designer per i titoli di testa del suo Millennium - Uomini che odiano le donne. Per Fincher questa è la terza collaborazione con Netflix dopo House of Cards, serie che si è da poco conclusa con la sesta stagione, e Mindhunter.

Love, Death & Robots, disponibile sul servizio streaming da ieri 15 marzo, conferma il forte interesse di Netflix anche per gli show animati per adulti, visto anche l'ottimo successo di serie come BoJack Horseman, già rinnovata per una sesta stagione, e Big Mouth.