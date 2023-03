Love & Death, il nuovo trailer della serie HBO con Elizabeth Olsen è un vortice di segreti

Il canale YouTube di HBO Max ha appena pubblicato un nuovo trailer di Love and Death, la serie in arrivo il 27 aprile 2023 con Elizabeth Olsen (Silent House, Doctor Strange nel Multiverso della follia) e Jesse Plemons (Breaking Bad, Il potere del cane).

Così scrive l'account ufficiale come descrizione della clip: "Love & Death approfondisce il passaggio di Candy Montgomery da brillante e devota casalinga cristiana a spietata assassina con l'ascia, a cui si aggiunge la strana relazione che ha originato il tutto. L'ambientazione in una comunità texana ristretta e tranquilla, piena di famiglie spensierate e fedeli religiosi, costituisce un'immagine idilliaca e la copertura perfetta per i segreti pericolosi e la gelosia feroce, incontrollata". Le informazioni che possiamo trarre dagli oltre due minuti e mezzo di trailer sono davvero molte, ma in generale spicca il contrasto tra la placida vita di quartiere americana e il reale stato d'animo della protagonista.

Il cast stellare, infatti, oltre a Olsen e Plemons, comprende professionisti del calibro di Olivia Grace Applegate, Fabiola Andújar, Patrick Fugit e Kira Pozehl; inoltre, tra gli attori di Love and Death c'è un'altra star Marvel oltre a Elizabeth Olsen... Quanto agli autori, la serie è diretta da Lesli Linka Glatter (ER, True Blood) e scritta da David E. Kelley (The Calling, Avalon).

Per assistere alla promettente serie drammatica dovremo attendere il 27 aprile 2023, nonostante sia già stata presentata in anteprima mondiale al South by Southwest Film Festival. Se volete approfondire l'argomento, ecco le prime foto di Love and Death dopo il ritorno in TV di Elizabeth Olsen da WandaVision.