Love is Blind: i fan del reality Netflix lanciano la versione "Quarantena" su Instagram

Love is Blind, la serie reality di Netflix dove i partecipanti provano a trovare la propria dolce metà tramite chat e senza mai incontrarsi di persona, è stata protagonista di una divertente parodia del Saturday Night Live che ha adattato il programma all'isolamento sociale causato dall'emergenza Coronavirus.

Lo show dall'improbabile titolo di "Love is Blind: Quarantine Edition", di cui potete trovare il filmato in cima alla notizia, ha in seguito dato vita ad un account Instagram dal nome "Love is Quarantine" (non associato alla trasmissione né alla serie Netflix) dove gli utenti si incontrano per scambiarsi i contatti e continuare la ricerca del proprio interesse amoroso, visto che le misure di sicurezza per l'emergenza sanitaria si stanno ormai diffondendo anche negli Stati Uniti.

Le regole sono semplici: chi vuole partecipare deve condividere il proprio contatto e le proprie preferenze nei confronti del potenziale compagno o compagna; le persone scelte vengono poi accoppiate dagli organizzatori, si incontrano virtualmente, e alla fine condividono il loro feedback su come è andato l'incontro.

A proposito dell'emergenza Coronavirus, che ha bloccato la produzione di importanti serie TV come The Witcher, Stranger Things e The Falcon and The Winter Soldier, vi ricordiamo che è stata rinviata anche l'uscita di Black Widow.