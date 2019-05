Love Life: Anna Kendrick protagonista della nuova serie antologica della Warner

Secondo quanto riportato su Deadline, Anna Kendrick sarà la star e la produttrice esecutiva di Love Life, serie antologica di Lionsgate TV prodotta per il nuovo servizio di streaming di WarnerMedia in arrivo prossimamente.

Love Life è una serie antologica che affronterà il tema dell'amore nelle sue varie sfaccettature, dal momento del primo amore fino all'ultimo della nostra vita. E di cosa le persone provano lungo la strada e di chi siamo e diventiamo dal momento in cui incontriamo finalmente la persona con cui staremo fino alla fine.

La Kendrick sarà la protagonista della prima stagione, che consisterà di 10 episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno. L'attrice, celebre per la saga dedicata a Pitch Perfect, ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva dello show al fianco di Paul Feig (Le amiche della sposa), con il quale ha recentemente lavorato in Un piccolo favore, e Jessie Henderson (Un piccolo favore, Spy).

A scrivere l'episodio pilota ci ha pensato Sam Boyd (In a Relationship), che si occuperà anche della regia e sarà anch'egli produttore esecutivo di Love Life, che è la prima serie televisiva a ricevere il via libera per il nuovo servizio di streaming di WarnerMedia, che lo ricordiamo includerà anche il catalogo della HBO e l'intero pacchetto dei film Warner. Il servizio dovrebbe essere lanciato/presentato nel corso del quarto quadrimestre di quest'anno nella sua versione beta, per poi arrivare al lancio definitivo nella prima parte del 2020.

Ancora non è stata rivelata la data di arrivo di Love Life. La Kendrick sarà presto in Human Discoveries, serie animata di Facebook Watch con Zac Efron.