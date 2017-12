Love: Netflix annuncia che la terza stagione, in arrivo a marzo, sarà anche l'ultima

Netflix ha annunciato che la terza stagione disarà purtroppo anche l’ultima della serie di. La piattaforma ne ha anche rivelato la data d’uscita.

Il prolifico produttore e le star dello show, Paul Rust e Gillian Jacobs, sono stati d’accordo nel terminare la serie con la sua terza stagione, che sarà diffusa in streaming il 9 marzo 2018. “Sono molto eccitato per la terza stagione di Love” ha commentato Apatow, co-creatore dello show insieme a Rust e Lesley Arfin. “Penso sia la più romantica e divertente che abbiamo fatto e conclude la nostra storia in un modo bellissimo”.

“Non potevamo sperare in un compagno migliore per il viaggio di Love di Judd Apatow, Gillian Jacobs, Paul Rust, Lesley Arfin e il resto di un cast fantastico e una troupe capaci di portare in vita questa serie speciale”, ha commentato la responsabile delle produzioni originali di Netflix, Cindy Holland. “In tre stagioni gli spettatori hanno riso e pianto con Mickey e Gus e non vediamo l’ora di condividere con loro la fine del loro viaggio”.

Pur non diffondendo i dati ufficiali di ascolto, Netflix ha dichiarato lo scorso ottobre che Love era tra le serie più guardate – in termini di bingewatching – nell’arco delle prime 24 ore di diffusione. La piattaforma ha recentemente cancellato Haters Back Off dopo due stagioni, così come Sense8 – che tuttavia godrà di un episodio finale – Gypsy e The Get Down.