Love, Simon: Ana Ortiz sarà co-protagonista della serie spin-off distribuita su Disney+

La star di Devious Maids, Ana Ortiz, è stata scelta come co-protagonista della serie prevista sulla nuova e imminente piattaforma streaming Disney+, intitolata Love, Simon. Lo show è uno spin-off del teen movie con Nick Robinson e Katharine Langford. Si tratta del primo nome ufficiale del casting degli showrunner Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger.

La serie avrà lo stesso titolo del film, Love, Simon, ma seguirà le vicende di un personaggio diverso: Victor. Ana Ortiz interpreterà proprio la madre di Victor, Isabel.

Acclamato per la sua inclusività, il film Tuo, Simon è un romanzo di formazione che racconta le vicende di Simon, un ragazzo omosessuale che vive nei sobborghi di Atlanta. Nel film la mamma di Simon è interpretata da Jennifer Garner.

Il film era bastato sul romanzo young adult di Becky Albertalli, Simon vs. Homo Sapiens Agenda.



"Sono così entusiasta di annunciare che uno spin-off di Tuo, Simon arriverà sul nuovo servizio streaming Disney+. Questa serie non è un adattamento di Leah on the Offbeat, né un remake di Tuo, Simon. Si tratta di uno spin-off ambientato nell'universo di Simon".

Tramite 20th TV, Aptaker e Berger hanno prodotto lo show mentre Greg Berlanti, che si è occupato del film, non è coinvolto nel progetto.

Diversi dettagli sulla serie spin-off sono stati già rivelati da qualche settimana e ora i fan non vedono l'ora di scoprire le avventure di Victor in questo nuovo progetto.

