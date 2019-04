Love, Simon: nuovi dettagli sulla serie spin-off in arrivo su Disney+

Nelle scorse settimane Disney+ ha svelato tutti i prodotti in arrivo nei primi mesi di vita del nuovo servizio streaming, e tra questi è stata confermata anche la serie spin-off di Love, Simon (in italiano Tuo, Simon), il film uscito nel 2018 che vedeva come protagonista Nick Robinson.

Durante l'annuncio ufficiale non è stato svelato alcun dettaglio sullo show l'autrice del romanzo originale Becky Albertalli è recentemente corsa in aiuto dei fan con un post su Instagram.

La scrittrice ha innanzitutto rivelato che la serie sarà sviluppata da Elizabeth Berger ed Isaac Atpaker, gli sceneggiatori del film originale, per poi confermare che lo spin-off sarà un sequel incentrato su una nuova generazione di studenti della Creekwood High. Al contrario di quanto emerso nei giorni scorsi lo show non sarà quindi basato su Leah on the Offbeat, altro romanzo scritto dalla stessa Albertalli. Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

Diretto da Greg Berlanti, Tuo, Simon racconta la storia di un adolescente omosessuale che nel corso del film dovrà dichiararsi ai propri cari. La situazione del ragazzo però è complicata non solo dalla vita di Liceo ma anche dalla paura di rivelare il proprio segreto agli amici e alla sua famiglia. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Tuo, Simon.