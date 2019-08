Love, Simon: Rachel Naomi Hilson si unisce al cast della serie Disney

Rachel Naomi Wilson, interprete di Beth nella serie This is Us, sarà uno dei personaggi principali all'interno di Love, Simon, spin-off dell'omonimo film per ragazzi con protagonisti Katharine Langford e Nick Robinson. La nuova serie sarò disponibile sulla futura piattaforma streaming Disney +.

L'attrice interpreterà Mia, un personaggio legato a Victor (Michael Cimino) e caratterizzata da una tendenza a che la porta a ridere facilmente, oltre che a un senso dell'umorismo immediato. Per questo ruolo era stata inizialmente scelta l'attrice Johnny Sequoyah, ma l'intenzione di portare il personaggio verso una nuova direzione artistica, ha portato al cambio durante il casting.

La serie TV non seguirà le vicende del protagonista del film, ma quelle di Victor (Cimino). Il film era basato sul romanzo di formazione di Becky Albertali intitolato Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, diventato celebre per i temi collegati al concetto molto importante di inclusione.

La trama all'interno della serie vedrà appunto Victor giungere alla Creekwood High School, impegnato ad affrontare le sfide di tutti giorni, ma dovrà anche compiere un viaggio all'interno di sé, affrontare i problemi che lo attendono a casa e confrontarsi con il suo orientamento sessuale. Per sopportare tutta questa pressione, il ragazzo si rivolgerà a Simon.

Precedentemente all'annuncio della giovane attrice, era stata resa pubblica di recente la notizia della presenza di Ana Ortiz in Love, Simon, nel ruolo di Isabel, la madre di Victor. Non è ancora disponibile una data d'esordio per la serie TV all'interno della piattaforma streaming di Disney, che recentemente ha proposto un'offerta clamorosa per Disney + agli utenti americani.