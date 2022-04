Love, Victor, arriva la terza ed ultima stagione su Disney+: ecco quando

Il prossimo 15 giugno Love, Victor farà il suo debutto su Disney+ con la terza ed ultima stagione composta da 8 episodi, riportandoci ancora alla Creekwood High School dove il giovane protagonista continua il suo viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere.

Con i progetti post-scolastici ormai alle porte, Victor e i suoi amici si trovano a fare i conti con molteplici problemi dalla cui risoluzione dipende in gran parte il loro futuro. Riusciranno ad affrontarli nel migliore dei modi?

Love, Victor è lo spin-off di Love, Simon, la pellicola del 2018 diretta da Greg Berlanti che racconta la storia di un giovane ragazzo alla scoperta della propria omosessualità tra bulli, amici, famiglia e un amore segreto on-line. Gli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono gli executive producer anche dello show Star Original prodotto da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

Nel cast della serie Disney+ tornano Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Mateo Fernandez, James Martinez, Bebe Wood, Isabella Ferreira, Ana Ortiz, Mason Gooding, Anthony Keyvan, Ava Capri e George Sear.



