Love, Victor: parla lo showrunner: 'Le censure? Non riguardano contenuti LGBTQ+'

È lo showrunner di Love, Victor, la serie tv di Hulu da noi disponibile su Star, a chiarire esattamente in che riguardi vi sono state censure da parte di Disney sui contenuti dello show.

Dallo scorso 23 febbraio su Disney+ è possibile accedere a tanti nuovi contenuti grazie all'estensione della piattaforma denominata Star, dove alloggiano titoli adatti a un pubblico più adulto rispetto al resto del catalogo del servizio. Tra questi vi è anche Love, Victor, serie tv spin-off del film diretto da Greg Berlanti intitolato Love, Simon (in italiano Tuo, Simon), che ai tempi della trasmissione in patria fu protagonista di alcune polemiche per via di una questione alquanto spinosa: la censura.

Tuttavia, sebbene Disney avesse effettivamente applicato delle censure all'opera, contrariamente a quanto si potesse credere all'epoca, queste non riguardarono affatto i contenuti LGBTQ+, bensì "aspetti noiosi" come ha affermato uno degli showrunner della serie, Isaac Aptaker.

"Sono stati davvero fantastici. E no, non è quello che pensereste. Si tratta di consumo di alcohol minorile" ha affermato "Non è collegato ai contenuti LGBTQ+. Sono più cose tipo mostrare i marchi delle auto. Roba noiosa insomma. Ma quando si tratta di sostenere coppie gay, sono con noi al 100%".

E continuando a parlare della collaborazione con Disney, Aptaker ha osservato: "Credo che la gente debba capire che, sì, è una seccatura ma quando si spendono tanti soldi... Questo è uno show ad alto budget. Staccare un assegno del genere per sviluppare una storia LGBTQ+, anche adesso, in quest'epoca, è un atto di fiducia. Non dovrebbe essere così, ma è così. E Disney non ci ha fornito altro che pieno sostegno".

"Il fatto che abbiano firmato questi assegni ci dice 'Forza, realizzate questa cosa così grande e costosa, perché crediamo in voi e nel progetto. Crediamo che queste storie debbano essere raccontate, e avranno un pubblico davvero ampio e universale" aggiunge, lasciando poi la parola alla co-showrunner Elizabeth Berger "Fin dall'inizio quello che abbiamo pensato è stato 'Continueremo a lavorare sodo con i nostri sceneggiatori e racconteremo la storia che vogliamo raccontare. E siamo stati davvero entusiasti di essere approdati su Hulu, che aveva già una sua target audience. Ci è sembrato il posto perfetto".

E ora che la serie è disponibile anche nel resto del mondo grazie a Star "Ora potrà raggiungere ancora più persone, siamo davvero elettrizzati. Ci sentiamo davvero fortunati".