Lovecraft Country, ecco un assaggio di cosa avremmo visto nella seconda stagione

Come sappiamo, con molto rammarico HBO ha deciso di non rinnovare Lovecraft Country per una seconda stagione, che stando però ai report di cast e crew era in verità stata approvata, tanto che Misha Green aveva già ideato il concept dei nuovi episodi, alcuni addirittura già scritti e revisionati da mesi.

Parlando proprio di questo, a confermare della veridicità delle sue parole, Misha Green ha condiviso via social un assaggio di quello che avremmo visto nella seconda stagione, una mappa dell'America secondo la narrativa della serie, scrivendo:



"Un assaggio della Bibbia della seconda stagione. Avremmo voluto condurvi in questo viaggio lungo Lovecraft Country: Supremacy. Grazie a tutti per aver visto la serie e per il vostro supporto". Dunque non solo la creatrice ha rivelato il titolo che avrebbe avuto la seconda stagione ma anche la mappa effettiva dell'America durante la supremazia bianca.



Si legge poi nella descrizione della mappa che "Lovecraft Country 2 sarebbe stata ambientata in un nuovo mondo che sarebbe stato speculare ma diverso a quello degli Stati Uniti d'America, chiamato Sovereign States of America".



Ambientata negli anni '50, nell'immediato dopoguerra, uno dei problemi più scottanti negli Stati Uniti è stato quello della segregazione razziale. Lovecraft Country segue un veterano dell'esercito di nome Atticus (interpretato da Jonathan Majors) mentre si mette alla ricerca del padre scomparso (Michael Kenneth Williams) in un viaggio pericoloso a causa delle leggi razziste di Jim Crow.

"Non andremo avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country" , ha spiegato nelle scorse ore HBO tramite un comunicato. “Siamo grati per la dedizione e l'abilità artistica del talentuoso cast e della troupe, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio”.