Lovecraft Country, dalla cancellazione agli Emmy: il commento di Jonathan Majors

Dopo l'ottima accoglienza ricevuta l'anno scorso dalla critica, Lovecraft Country ha ottenuto be 18 nomination all'edizione 2021 degli Emmy Awards. Tuttavia il cast e gli autori hanno potuto festeggiare solo in parte, visto che nei giorni precedenti HBO ne ha annunciato ufficialmente la cancellazione dopo una sola stagione.

"Oh Dio. Il mio cuore è preso dalla gratitudine e dalla sorpresa. Un sentito ringraziamento all'ente che ha deciso le nomination", ha commentato il protagonista Jonathan Majors in un comunicato diffuso da IndieWire. "Grazie per aver visto la luce nell'oscurità e il sorriso nelle lacrime di questo personaggio, Atticus Freeman. È uno dei miei migliori amici, e sono contento che anche voi lo abbiate incontrato. Interpretare questo ruolo mi ha cambiato la vita e questa nomination è un altro momento di crescita e cambiamento. Vorrei congratularmi con i miei colleghi candidati, sono onorato di essere in mezzo a questi artisti incredibili, che in un momento simile hanno offerto umanità e tregua a un anno storicamente caotico."

L'attore, che ricordiamo essere stato ingaggiato dai Marvel Studios per vestire i panni di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha poi concluso: "Infine, alla mia famiglia di Lovecraft Country, congratulazioni a ciascuno di voi. Vi ringrazio per il vostro spirito, il vostro cuore, la vostra grinta e il vostro sostegno. Il nostro viaggio continua..."



Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere una continuazione della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui trovate la nostra recensione di Lovecraft Country.