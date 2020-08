Lovecraft Country, ecco come la HBO ha affrontato il razzismo di HP Lovecraft

Come abbiamo potuto vedere nel trailer di Lovecraft Country, la serie di HBO metterà in scena gli inquietanti racconti nati dalla mente di HP Lovecraft. La creatrice dello show ha quindi parlato della sua esperienza nel trattare i lavori dello scrittore di Providence.

Durante un incontro con i giornalisti, Misha Green ha rivelato come ha affrontato il razzismo presente nelle opere di Lovecraft: "Conosco i lavori di Lovecraft, conosco anche la storia della sua vita. Quando ho letto i suoi racconti non sono andata fuori di testa come molte altre persone. Ho pensato, sono molto interessanti e si vede l'impatto che hanno avuto, ma era facile notare anche le parti in cui è presente il razzismo. Per me è difficile separare le due cose, soprattutto perché posso trovare molte altre opere horror in cui non sono presenti delle scene così razziste. Quindi non trovo Lovecraft così sacro, ma penso che Lovecraft Country sia un titolo molto bello".

Ricordiamo che l'opera sarà una trasposizione del libro omonimo scritto da Matt Ruff, opera che ci racconta le vicende di Atticus Freeman e il suo viaggio insieme a Letitia e George. Misha Green ha quindi affermato di aver seguito l'esempio di Matt Ruff nell'affrontare il problema del razzismo di Lovecraft: "Useremo le parti migliori e svilupperemo quelle, solo così andremo avanti. Per questo non ho avuto problemi ad accettare questo lavoro". In attesa di vedere la prima puntata, vi lasciamo con la sinossi ufficiale di Lovecraft Country.