Lovecraft Country: ecco come Jonathan Majors ha scoperto il destino di Atticus

La serie HBO Lovecraft Country, trasposizione del libro omonimo scritto da Matt Ruff e ambientato nell'America degli anni '50, ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di critica. Numeri simili non si vedevano dai tempi di Watchmen e il protagonista Atticus interpretato da Jonathan Majors ha letteralmente conquistato i telespettatori.

Lovecraft Country racconta appunto la storia di Tic, un veterano della Guerra di Corea, che parte alla ricerca del padre scomparso da Chicago in un'America segnata dalle leggi razziste di Jim Crow. La storia della prima stagione di Lovecraft Country raggiunge il suo culmine quando la potente maga bianca Christina (Abbey Lee Kershaw) usa un sacrificio rituale per uccidere Atticus per sfruttare la sua magia e diventare immortale. L'attore inizialmente è rimasto sconvolto da questa notizia ma poi, l'ha accettata senza fare troppe storie: "Ero arrabbiato. Così ci ho pensato molto. Una volta che tutto quell'ego si è calmato, mi sono reso conto che ha viaggiato molto per arrivare dov'era ed è stato cambiato così tanto nel corso di quelle 10 ore, era la cosa più giusta per lui".

Girare la scena non è stata un'esperienza fisicamente confortevole per Majors, ma sembra che all'attore non sia affatto dispiaciuta: "Chiunque mi conosca ti dirà che non mi dispiace essere a disagio", ha detto. "Penso che le cose migliori accadano quando sei in quello stato. Ed è la poesia di quel momento, che c'è un uomo che letteralmente si sacrifica".

Atticus decide in prima persona di sacrificarsi, per proteggere la sua famiglia, incluso il figlio non ancora nato che Leti porta in grembo: "Se Atticus fosse stato solo al mondo, senza nessuno da proteggere, questo sarebbe stato un omicidio bello e buono ma, in fondo, lui decide di sacrificarsi. E così Atticus non finisce come un nero assassinato, finisce come un martire. E in sostanza, è il punto di svolta che permetterà loro di attingere alla propria eredità".

