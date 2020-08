Lovecraft Country: Conosciamo i protagonisti della serie grazie ad una nuova featurette

Dopo aver letto la sinossi ufficiale di Lovecraft Country, serie TV di HBO prodotta da J.J. Abrams, i fan delle storie horror potranno conoscere meglio i protagonisti grazie ad un video inedito condiviso dal celebre network.

In calce alla notizia trovate il video condiviso sull'account ufficiale YouTube di Rotten Tomatoes, il filmato si apre con un'intervista a Jonathan Majors, attore che interpreta Atticus Freeman, un veterano di guerra che appena arrivato a Chicago per cercare il padre scomparso. La serie è ambientata negli anni '50, Atticus dovrà quindi affrontare il razzismo dilagante nella società americana, oltre a scoprire la verità sulla misteriosa sparizione di suo padre. Oltre a lui sarà presente anche Jurnee Smollett, che presterà il suo volto per Letitia Lewis, amica di Atticus e che lo accompagnerà nella sua ricerca, insieme a lei troveremo anche Courtney B. Vance che nella serie sarà lo zio di Atticus, George.

La serie è stata prodotta da J.J. Abrams e Jordan Peele e ci mostrerà la storia dei protagonisti, che si troveranno a combattere contro delle creature uscite fuori dai racconti di HP Lovecraft. Non conosciamo ancora la data di uscita italiana dello show, nel frattempo vi lasciamo con l'ultimo trailer dedicato a Lovecraft Country.