Lovecraft Country, HBO cancella la serie dopo una sola stagione

HBO ha annunciato che non ci sarà una seconda stagione di Lovecraft Country, serie basata sull’omonimo romanzo del 2016 di Matt Ruff. Una delle più celebri e acclamate nuove serie quindi non avrà futuro.

Ambientata negli anni '50, nell'immediato dopoguerra, uno dei problemi più scottanti negli Stati Uniti è stato quello della segregazione razziale. Lovecraft Country segue un veterano dell'esercito di nome Atticus (interpretato da Jonathan Majors) mentre si mette alla ricerca del padre scomparso (Michael Kenneth Williams) in un viaggio pericoloso a causa delle leggi razziste di Jim Crow.

"Non andremo avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country" , ha spiegato HBO tramite un comunicato. “Siamo grati per la dedizione e l'abilità artistica del talentuoso cast e della troupe, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio”.

Questa non è una notizia del tutto sorprendente, dato che lo spettacolo era basato sull'omonimo romanzo di Ruff. Ad esempio Big Little Lies, grande successo della HBO, ha ottenuto una seconda stagione solo dopo che l'autrice del libro, Liane Moriarty, ha scritto del materiale originale per adattarlo.



Tuttavia, il creatore della serie Lovecraft Country, Misha Green, aveva recentemente promesso che un'altra stagione sarebbe stata "diversa da qualsiasi cosa sia mai stata vista in TV", ma probabilmente non lo sapremo mai.



L'unica stagione dello show è stata interpretata anche da Aunjanue Ellis, Wunmi Mosaku, Abbey Lee e Jamie Chung.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Lovecraft Country e se invece volete recuperarla, ecco la nostra guida su dove potete vedere Lovecraft Country.