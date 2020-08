Lovecraft Country, la HBO fa di nuovo centro: i numeri migliori dai tempi di Watchmen

Nei giorni scorsi è andata in onda la prima puntata della serie di HBO prodotta da J.J. Abrams e Jordan Peele. Dopo aver conosciuto meglio i protagonisti di Lovecraft Country, scopriamo quante persone hanno visto la premiere la scorsa domenica.

Secondo quanto rivela il network, gli utenti delle diverse piattaforme streaming che si sono collegati per vedere la prima puntata dello show ammontano ad oltre 1,4 milioni di persone. Un ottimo successo per la trasposizione televisiva del libro omonimo scritto da Misha Green, in linea con le produzioni più importanti di HBO: il debutto di Watchmen era stato seguito da un milione e mezzo di persone, mentre la nuova serie dedicata a Perry Mason è riuscita a raggiungere la cifra record di 1,7 milioni di telespettatori. Nei dati di Lovecraft Country sono presenti anche i numerosi utenti abbonati al nuovo servizio streaming HBO Max, che ha fatto il suo debutto in America lo scorso 27 maggio.

A seguire la versione andata in onda in TV sono state oltre settecento mila persone, a conferma del grande successo della serie con protagonisti Jurnee Smollett-Bell, Jonathan Majors e Courtney B. Vance. In attesa di scoprire quando arriveranno in Italia le puntate dello show, vi segnaliamo la sinossi ufficiale di Lovecraft Country.