Lovecraft Country, Jurnee Smollett:'Ecco il vantaggio di essere sottovalutata'

Jurnee Smollett ha ottenuto alcuni dei suoi migliori riconoscimenti per la partecipazione a Lovecraft Country, serie HBO basata sull'omonimo romanzo di Matt Ruff, dove l'attrice interpreta Letitia 'Leti' Lewis, vecchia amica di Atticus e abile fotografa. Smollett ha rilasciato un'intervista a Deadline nella quale ha affrontato diversi temi.

Lovecraft Country racconta la storia di un giovane afroamericano che viaggia attraverso gli Stati Uniti segregati negli anni '50 alla ricerca del padre scomparso.

Diversi segreti li scoprirà in una città in cui il famoso scrittore Lovecraft ha ambientato molte delle sue storie fantastiche. Michael K. Williams è certo che ci sarà una seconda stagione dello show, che sta avendo un ottimo successo.



"Dopo aver letto la sceneggiatura [di Lovecraft Country] ho perso il sonno. Ho sentito un desiderio così travolgente di interpretare Leti. C'era una tale paura che ci sarebbe stato chiunque tranne me ad interpretarla. E di solito non ho quel tipo di reazione ai ruoli. Lo faccio da così tanto tempo che sono in grado di fidarmi di ciò che ha significato per me. E con Leti mi sembrava fosse destino".

Nell'intervista Smollett ha raccontato anche i vantaggi dell'essere sottovalutata:"Tendo ad avvicinarmi ai miei personaggi in modo molto fisico. [...] Mi sono allenata fisicamente con la mia allenatrice, Jeanette Jenkins. Abbiamo fatto un sacco di allenamento sulla forza e avevo appena avuto un figlio. Quindi nel pilot ho avuto un po' d'insicurezze 'da mamma'. La cosa divertente di quella sequenza è che hanno appoggiato la macchina da presa sul retro di un trattore. Il direttore della fotografia e il regista dicevano 'Non preoccuparti, andremo piano all'inizio, non ti lasceremo troppo indietro'. Ed è così fantastico essere sottovalutati; è la mia cosa preferita, mi galvanizza. Ero tipo 'Ok, va bene, fantastico'. Conosco la prima ripresa, ho corso così velocemente che ho urtato le telecamere".



