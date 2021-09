Lovecraft Country, Jurnee Smollett ricorda Michael K. Williams: 'Mancherai'

Il mondo dello spettacolo è ancora scosso per la morte di Michael K. Williams, attore televisivo (Boardwalk Empire, The Wire) e cinematografico (12 Anni schiavo). La sua collega Jurnee Smollett, che ha lavorato con lui sul set di Lovecraft Country, ha voluto ricordarlo con un toccante post su Instagram.

L'attrice ha ricordato un aneddoto legato alle riprese della serie, non prima di aver espresso tutto il suo dolore e la sua incredulità.

"Il cuore mi fa così male, una parte del mio cervello ancora si rifiuta di accettarlo" possiamo leggere anche in calce alla notizia. "Quando mi hanno chiamato per dirmelo, ho pensato: Accidenti no, non è vero, fammi chiamare Michael. E l'ho chiamato. L'ho chiamato più e più volte, finché il mio cervello ha detto basta, se n'è andato. Non riuscivo a respirare."

Michael K. Williams, tra l'altro, si era detto certo di una seconda stagione di Lovecraft Country, che è stata invece cancellata da HBO. Il post di Jurnee Smollett prosegue così: "Una delle prime scene che ho fatto con lui è stata nell'episodio 2 di Lovecraft Country, quella della morte di zio George. Era una corsa contro il tempo, la luce se ne stava andando, è stata una lunga ripresa con camera fissa. [...] Nel tentativo di calmare il caos, ho guardato Michael: potevo sentire il dolore trattenuto dietro i suoi occhi, la mia anima lo capiva. [...] Ha gettato tutto il suo essere in ogni momento con tanto coraggio e sacrificio."

L'attrice di Lovecraft Country conclude scrivendo: "Mi conforta sapere che sei finalmente libero, a ballare da qualche parte, in tutta la tua potenza, mostrando agli angeli come fare."