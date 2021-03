Lovecraft Country, Michael K. Williams: 'Sono certo che ci sarà una seconda stagione'

Dopo il cliffhanger finale dell'ultimo episodio andato in onda lo scorso ottobre, non era ancora stato detto nulla in merito ad una possibile seconda stagione di Lovecraft Country. Ma adesso molti indizi sembrano alimentare le speranze dei telespettatori.

Il capo della HBO Casey Bloys, in precedenza aveva detto di essere molto fiducioso in merito a questa possibilità, rivelando anche che Misha Green stava lavorando con un team di scrittori per concepire una potenziale nuova stagione.

Non si sa ancora cosa accadrà, ma in una nuova intervista a Collider la star Michael K. Williams ha ammesso che crede in una seconda stagione di Lovecraft Country: "Non ho avuto ancora nessuna informazione reale, ma mi sento molto fiducioso che ci sarà una stagione 2. So che quello spettacolo mi ha preso molto, quindi posso solo immaginare cosa devono aver passato gli scrittori per tre anni. Io ho fatto parte del progetto per soli pochi mesi ma, Lovecraft Country ha impiegato circa tre anni per arrivare al punto in cui io sono stato incluso nel lavoro. È roba pesante. È un lavoro pesante e gran parte lavoro viene fatto nella stanza degli scrittori. Credo che ci sarà una seconda stagione, ma quando? Chissà".

Se ne avete voglia, dare uno sguardo alla nostra recensione di Lovecraft Country.