Lovecraft Country, orrore e mistero nelle sinossi della serie HBO di JJ Abrams

Mancano poche settimane al debutto su HBO della nuova serie horror Lovecraft Country, ideata da Jordan Peele e prodotta da J.J. Abrams, insieme allo stesso Peele e alla showrunner Misha Green. Ambientata negli anni '50, la serie ha per protagonista il veterano di guerra Atticus (Jonathan Majors), uomo di colore nell'America segregazionista.

Insieme all'amica Letitia (Jurnee Smollett-Bell) e allo zio George (Courtney B. Vance), Atticus intraprende un viaggio per ritrovare il padre scomparso. I tre dovranno guardarsi dalla violenza dei bianchi e dalla presenza di spiriti malvagi.

HBO ha pubblicato le sinossi dei primi 5 episodi di Lovecraft Country. Nell'episodio 1, Sundown, "il veterano e appassionato di narrativa pulp Atticu Freeman viaggia dal Sud verso Chicago in cerca del padre scomparso Montrose. Dopo aver reclutato lo zio George e l'amica d'infanzia Letitia il trio attraversa il Midwest, tra i pericoli in agguato ad ogni angolo, specialmente dopo il tramonto."

Nell'episodio 2, Whitey’s on the Moon, "dopo una notte terrificante, Leti e George si godono la nuova sistemazione, mentre Atticus inizia a essere sospettoso nei confronti dei loro ospiti di Ardham Lodge, Christina e suo padre Samuel, che hanno dei misteriosi piani per la cerimonia dei Figli di Adamo".

Nell'episodio 3, Holy Ghost, "Atticus è tormentato dal senso di colpa mentre la moglie di George, Ippolita, lo spinge a raccontare la storia completa di ciò che è accaduto ad Ardham".

Nell'episodio 4, A History of Violence, "quando Christina si presenta misteriosamente alla sua porta, Leti si confronta con Atticus sul suo piano per tornare di nascosto in Florida".

Nell'episodio 5, Strange Case, "un tradimento di Montrose scatena la rabbia repressa di Atticus, lasciando Leti profondamente turbata e mandando Montrose tra le braccia confortanti della sua amante segreta."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Lovecraft Country, pubblicato qualche settimana dopo il primo teaser ella serie.