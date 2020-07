Lovecraft Country: orrore e mostri antichi nel trailer della serie prodotta da J.J. Abrams

Dopo un primo assaggio di Lovecraft Country, arriva un altro trailer che ci mostra nel dettaglio l'aria che si respirerà nella nuova serie e ci anticipa la presenza di qualche orrenda creatura che non mancherà di conquistare i fan più accaniti dell'horror.

Prodotta da J.J. Abrams e Jordan Peele, sarà basata sul romanzo omonimo scritto da Matt Ruff. Sebbene non sia un adattamento diretto dei famosi racconti lovcraftiani, è evidente la volontà di immergere gli spettatori in quelle note atmosfere oniriche e orrorifiche. In questo caso ci troviamo però nell'America degli anni '50 e i protagonisti, Atticus Freeman, l'amica Letitia e lo zio George, dovranno affrontare la minaccia dei suprematisti bianchi, e di creature ancor più spaventose.

Se la prima parte del trailer è tutto sommato solare e ci aiuta a fare la conoscenza dei protagonisti, nei minuti conclusivi il tutto vira su toni decisamente più cupi e fanno il loro ingresso dei veri e propri mostri, che a quanto pare metteranno a dura prova i vari membri della famiglia. Impossibile non ricollegare poi la creatura che si scorge nel finale al noto Cthulhu di Lovecraft.

La serie uscirà su HBO Max il 16 agosto, e speriamo che prima o poi possa arrivare anche da noi. Nel cast figurano Jurnee Smollet-Bell, Jonathan Majors, Tony Goldwyn e Abbey Lee.