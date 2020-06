Lovecraft Country: l'orrore si fa spazio nel primo trailer della serie di J.J. Abrams

Le prime informazioni su Lovecraft Country risalgono al 2017 e, quando ormai nessuno ci sperava più, ecco arrivare a ben tre anni di distanza il primo trailer della serie HBO Max prodotta da J.J. Abrams e Jordan Peele: siete pronti per il terrore delle desolate campagne americane?

L'anteprima è visionabile nel player che troverete in alto e già dai primi secondi ci rendiamo conto che non ci troviamo difronte ad una serie come le altre: con toni simili a quelli di American Horror Story, ma con una componente paranormale più evidente, Lovecraft Country scava nel profondo delle nostre paure con suspense e ambientazioni fuori dal comune.

L'attenzione per i dettagli e le inquadrature, attentamente studiate per dare allo spettatore l'impressione di essere solo davanti all'oblio, manifestano la precisa volontà di rendere il pubblico parte attiva e (quasi) direttamente coinvolta nelle vicende.

Fulcro del trailer è la frase con cui si conclude il promo: "Il sogno americano dipende da una semplice domanda: qual è la realtà?"

Come anticipato dal titolo, la serie ci porterà in un viaggio a metà tra l'onirico e l'orrido, in cui nessuno sarà al sicuro dall'oscurità che circonda i protagonisti nella campagna a stelle e strisce degli anni '50, tristemente note per le rigide leggi Jim Crow sulla segregazione razziale.

Di seguito la sinossi ufficiale.

"La serie segue le vicende di Atticus Freeman (Jonathan Majors), cui si uniscono l'amica Letitia (Jurnee Smollett-Bell) e lo zio George (Courtney B. Vance), che intraprendono un viaggio attraverso l'America di Jim Crow degli anni '50 alla ricerca del padre scomparso (Michael Kenneth Williams). Inizia qui la sua lotta per la sopravvivenza e la ribellione sia ai suprematisti bianchi che ai terrificanti mostri che sembrano uscire direttamente da un romanzo di Lovecraft."