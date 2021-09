Lovecraft Country, perché la serie è stata cancellata? Risponde Casey Bloys di HBO

Il boss di HBO, Casey Bloys, ha dato una spiegazione ai fan di Lovecraft Country sul motivo della scelta di cancellare una serie così amata dal pubblico. Bloys ha raccontato alcuni dettagli sulla sofferta decisione di non proseguire il racconto tv basato sul romanzo di Matt Ruff, che rimarrà composta soltanto da una stagione.

La cancellazione ha condotto Misha Green da HBO a Apple. Ecco le parole di Casey Bloys sulla scelta:"Quando prendi la decisione di non andare avanti con uno show di solito è una confluenza di fattori. Ed è stato questo il caso. Dev'essere qualcosa che pensiamo abbia senso per noi. In questo caso, non siamo riusciti ad arrivarci" ha spiegato.



"Non credo sarebbe giusto indicare una cosa in particolare. Penso che il lavoro svolto da Misha [Green, showrunner] e il riconoscimento che ha ottenuto non cambi nulla di tutto ciò".

Di recente Misha Green aveva svelato alcuni dettagli sulle idee che aveva per la stagione 2, che avrebbe coinvolto Stati Uniti, ora Stati Sovrani d'America, divisi in quattro sezioni, con un'area invasa dagli zombie, le Whitelands.

Ecco la dichiarazione ufficiale di HBO:"Siamo grati per la dedizione e l'abilità artistica del cast e della troupe di talento, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio".



Lovecraft Country è stata interpretata da Courtney B. Vance, Jurnee Smollett e Jonathan Majors. Settimana scorsa è scomparso improvvisamente Michael K. Williams, una delle star della prima e ultima stagione.