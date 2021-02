Lovecraft Country, il responsabile dei contenuti della HBO aggiorna sulla seconda stagione

Lovecraft Country - La terra dei demoni è stata una delle rivelazioni del 2020, serie horror sviluppata da Misha Green sulla base del romanzo con lo stesso nome di Matt Ruff. Lo show ha ottenuto anche una nomination ai Golden Globes per la Miglior serie drammatica.

Ma da quando la prima stagione è terminata i fan si chiedono se vedranno mai una seconda stagione visto che al momento lo show non è stato ancora rinnovato. Parlando con Deadline, il responsabile dei contenuti della HBO, Casey Bloys, ci ha aggiornato sulla questione:

"Misha sta lavorando con un piccolo team di scrittori. Aveva un libro su cui basarsi nella prima stagione, lei e gli scrittori volevano prendersi un po’ di tempo per capire con questi personaggi e senza un libro, qual è il viaggio che vogliamo fare. Vogliamo tutti essere sicuri che ci sia una storia da raccontare. È su quelle idee che sta lavorando adesso. Sono molto fiducioso, così come Misha, quindi stiamo dando loro il tempo di lavorare", ha detto Bloys.



In precedenza, la sceneggiatrice Green aveva invece parlato con Collider:

"Conosciamo la direzione, la esploriamo e vediamo dove ci porta. Anche all'inizio di questa stagione, sapevamo in quale direzione volevamo andare, per le stagioni successive. È stato molto eccitante. Il romanzo di Matt Ruff parla di rivendicare spazi di genere per le persone di colore. Per me, quello era un libro aperto. Essendo un fan del genere, c'è così tanto con cui lavorare. È infinito".



Insomma, le idee ci sono, ora manca solo l'annuncio ufficiale del rinnovo da parte di HBO. Leggete la nostra recensione dei primi episodi di Lovecraft Country e come Jonathan Majors ha scoperto il destino di Atticus.