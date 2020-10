Lovecraft Coutry: La serie HBO andrà in onda su Sky e Now TV, tutti i dettagli

Dopo il grande successo di Lovecraft Country ottenuto in America, la serie HBO è pronta a sbarcare in Italia nel catalogo di Sky. Per l'occasione è stato anche condiviso un nuovo trailer che ci presenta i protagonisti dello show.

Per chi non lo sapesse, Lovecraft Country è la trasposizione del libro omonimo scritto da Matt Ruff e ambientato nell'America degli anni '50. Nelle puntate seguiremo le vicende di Atticus "Tic" Freeman, un veterano della guerra di Corea alla ricerca del padre, scomparso a Chicago. Insieme a lui saranno presenti lo zio, George, e la sua amica di infanzia Letitia Dandrige, che lo accompagneranno in questo viaggio, reso ancora più pericoloso dalla presenza delle leggi razziste di Jim Crow e da mostri ispirati alle opere dello scrittore di Providence. In calce alla notizia potete trovare il trailer in italiano di Lovecraft Country.

La serie è stata creata da Misha Green, il cast è composto da Jonathan Majors, attore conosciuto per il suo lavoro in "Da 5 Bloods", Courtney B. Vance e Jurnee Smollett e farà il suo debutto su Sky e Now TV il prossimo 31 ottobre, alle ore 21:15. Inoltre le puntate saranno disponibili per la visione in streaming, se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sullo show, ecco la nostra anteprima di Lovecraft Country.