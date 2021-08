Luca Argentero, la gaffe di Simona Ventura su Twitter diventa virale

Sono bastati pochi minuti per far diventare virale la gaffe di Simona Ventura sull'account Twitter di Luca Argentero. L'attore infatti nella giornata di ieri ha pubblicato sul proprio profilo un generico "40", per festeggiare il numero di medaglie (da record) vinte dalla Nazionale Italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, Simona Ventura ha risposto al tweet con un generico "Auguri Luca!!". Lo stesso Argentero però ha controbattuto cercando di non metterla in imbarazzo: "grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso". Immediata è arrivata la contro risposta della Ventura, che evidentemente divertita ha rilanciato osservando che "ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me".

Inutile dire che su Twitter è immediatamente scattata l'ironia e lo scambio di battute è diventato virale, con tanti meme e commenti divertiti.

Lo scorso anno Luca Argentero è diventato papà, mentre parlando delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia è diventata la squadra Ginew in una fotografia pubblicata dai campioni olimpici Elia Viviani, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan.