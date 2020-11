Luca Guadagnino dirigerà un cast esorbitante per la mini-serie Ritorno a Brideshead!

Il Daily Mail ha annunciato pochi minuti fa che, dopo il successo di We Are Who We Are per HBO, Luca Guadagnino si sposterà nel Regno Unito e insieme a BBC realizzerà una mini-serie basata su Ritorno a Brideshead, romanzo di Evelyn Waugh del 1945.

La storia segue la vita e gli amori di Charles Ryder, in particolare il suo rapporto con i Flytes, una ricca famiglia che vive nel castello di Brideshead. La vicenda esplora temi di nostalgia aristocratica, cattolicesimo e omosessualità, tutti argomenti molto cari al cinema di Guadagnino. Il Mail riporta anche che Andrew Garfield interpreterà il protagonista Charles Ryder, con Joe Alwyn nei panni di Sebastian Flyte e Rooney Mara come sua sorella Julia. Secondo quanto riferito, Ralph Fiennes e Cate Blanchett sono in trattative per interpretare Lady e Lord Marchmain, ovvero i genitori di Sebastian e Julia, tuttavia Deadline ci va più cauto e afferma che i contratti di casting rimangono in evoluzione.

Ritorno a Brideshead è già stato adattato in precedenza, prima in una serie TV del 1981 con protagonista Jeremy Irons e successivamente, nel 2008, arrivò anche un film con Emma Thompson nei panni di Lady Marchmain, Matthew Goode di Stoker nei panni di Charles e Ben Whishaw in quelli di Sebastian. La produzione della miniserie dovrebbe iniziare nella primavera del 2021, ma una data di uscita è attualmente sconosciuta.

Nel frattempo, lo ricordiamo, Guadagnino - il cui ultimo lungometraggio risale al remake di Suspiria - sta portando avanti il reboot di Scarface e un sequel di Call Me By Your Name.