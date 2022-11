Luca Marinelli è Benito Mussolini nella prima foto ufficiale di M - Il figlio del secolo

A circa un mese dall'annuncio di Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini per la nuova serie Sky Original M - Il figlio del secolo, Sky ci ha appena mostrato la prima foto ufficiale della serie tratta dal romanzo di Antonio Scurati.

La prima immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, svela il protagonista Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini: l’attore sarà al centro della nuova serie Sky Original adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce. Nominato 5 volte ai David di Donatello - fra cui la nomination che gli è valsa il premio per Lo chiamavano Jeeg Robot, film che gli ha fatto conquistare anche il Nastro d’Argento - Marinelli è fra i più apprezzati attori italiani, vincitore anche della Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per Martin Eden e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino.

M Il figlio del secolo sarà diretta da Joe Wright e sarà composta da otto episodi: le riprese sono in corso a Roma, con Sky Studios in produzione e Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé. La serie ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Gli sceneggiatori sono Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte di Marco Bellocchio): cosa ne pensate della prima immagine? Ditecelo nei commenti.