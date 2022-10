Luca Marinelli sarà Benito Mussolini nella serie tv di Sky M Il figlio del secolo

Dopo la conferma di Joe Wright alla regia di M Il figlio del secolo, la serie tv di Sky tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati vincitore del premio Strega ha trovato il suo protagonista: Luca Marinelli, che interpreterà Benito Mussolini.

Nominato ben 5 volte ai David di Donatello - fra cui la nomination che gli è valsa il premio per Lo chiamavano Jeeg Robot, film che gli ha fatto conquistare anche il Nastro d’Argento - Marinelli è fra i più apprezzati attori italiani, vincitore anche della Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per Martin Eden e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. In otto episodi, come già annunciato, M Il figlio del secolo batterà il primo ciak presso i Cinecittà Studios nelle prossime settimane e sarà oggi protagonista della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma - insieme agli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino - dell’incontro “M. La serie”.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha detto: "Talento, originalità e audacia contraddistinguono da sempre i nostri Sky Original, e ‘M.’, un progetto che abbiamo fortemente voluto, li esprime nella loro più intensa e raffinata accezione. Con questa nuovo titolo vogliamo offrire al nostro pubblico una storia unica, non solo importante ma necessaria, dal successo di Antonio Scurati, nella quale si incontrano il grande talento di un attore carismatico come Luca Marinelli, calato nel ruolo complesso di Mussolini, e la visione di un regista raffinato come Joe Wright".

M Il figlio del secolo è attesa per il 2023 in esclusiva su Sky e NOW: la serie non ha ancora una data d'uscita ufficiale, quindi rimanete sintonizzati.