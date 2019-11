LucasFilm diffonde i concept art del secondo episodio di The Mandalorian

LucasFilm ha diffuso i bellissimi concept art del secondo episodio di The Mandalorian, serie tv live action di Star Wars. Ad ogni episodio trasmesso della serie verrà pubblicato un assaggio di quella che sarà la puntata successiva mentre i titoli di coda mostrano i concept art creati apposta per quello specifico episodio.

A circa una settimana dal debutto del secondo episodio della serie, LucasFilm ha pubblicato delle versioni in alta risoluzione dei concept art presenti nei titoli di coda del capitolo 2.

The Mandalorian ha debuttato su Disney+, nei Paesi in cui è già disponibile la piattaforma streaming. In Italia debutterà in primavera e non vedremo gli episodi dello show di Star Wars prima del 31 marzo.



Il finale della prima stagione in America verrà trasmesso il 27 dicembre, con la seconda stagione ufficialmente già in cantiere per LucasFilm e Disney+.

La prima stagione di The Mandalorian presenta degli episodi diretti da vari registi come Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Il cast della serie è composto da Pedro Pascal nei panni del mandaloriano, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte e Giancarlo Esposito. Con Taika Waititi che oltre a dirigere un episodio fa parte anche del cast.

Probabilmente il ruolo di Jon Favreau in Star Wars sarà ancora più importante, secondo le indiscrezioni che trapelano dagli Stati Uniti.

Ieri sono stati diffusi i concept art del primo episodio della serie, che mostrano alcune sequenze del pilota dello show.